Dread Templar : Un trailer d’annonce avec une fenêtre de sortie de son accès anticipé

Largement inspiré de DOOM et Quake notamment, le rétro-shooter Dread Templar s’annonce avec un trailer de gameplay. Une fenêtre de sortie y est même révélée pour son accès anticipé sur Steam.

Un rétro-shooter dans un trailer sanglant

Anciennement appelé Hell Hunt pour la petite anecdote, le titre de T19 Games, studio composé d’une seule personne, a finalement décidé de changer radicalement l’appellation de son bébé en le renommant Dread Templar. Dans son style graphique tout en pixel art comme dans un Valheim, le soft nous met dans la peau d’un « Dread Templar » en quête de vengeance, et devant dessouder des hordes de démons.

Pour ce faire, vous aurez à disposition pas moins d’une dizaine d’armes différentes incluant katana et armes à feu traditionnelles. Qui plus est, notre héros aura de nombreux pouvoirs et la possibilité de personnaliser ses nombreuses compétences. De plus, comme dans un DOOM Eternal, vous pourrez aussi utiliser un dash. Un bullet time sera même de la partie afin de réaliser quelques jolis headshots.

Bien évidemment, comme dans de nombreux shooters à la Quake ou DOOM, divers puzzles seront à résoudre, et de nombreuses zones cachées seront également à découvrir. Autrement dit, Dread Templar s’annonce prometteur et devrait ravir les fans de rétro-shooters façon années 90.

Concernant sa fenêtre de sortie, Dread Templar est attendu pour cet automne en accès anticipé sur Steam. Le titre arrivera par la suite sur d’autres plateformes lorsqu’il atteindra sa version 1.0.