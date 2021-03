Dragon Ball Z Kakarot : De nouvelles images pour le DLC Trunks – The Warrior of Hope

Dragon Ball Z Kakarot laisse de côté les aventures de Goku et compagnie dans l’arc Super pour se concentrer sur le personnage de Trunks, qui sera au centre du prochain DLC. Trunks – The Warrior of Hope nous livre d’ailleurs aujourd’hui quelques images pour illustrer ce qui nous attend.

The Z warriors were defeated and the world was destroyed… but there’s still hope.

Join Trunks and Gohan and fight against a powerful duo of androids in the third DLC of #DragonBallZ: Kakarot. -TRUNKS- The Warrior of Hope is coming early this summer! pic.twitter.com/W57PvL2YOY

— Dragon Ball Games Europe (@DBgamesEU) March 19, 2021