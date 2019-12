Dragon Ball Z Kakarot : De nouvelles images pour Goten, Trunks et C-18

Alors que nous sommes nombreux à préparer le réveillon ou à attendre le passage du Père Noël, Bandai Namco a décidé de lâcher une nouvelle tournée de captures d’écran pour Dragon Ball Z Kakarot. On peut y apercevoir trois personnages qui seront présents dans le jeu, à savoir Goten, Trunks et C-18.

Les combattants s’illustrent

Il y a quelques jours, on vous avait fait part de nos impressions sur une nouvelle démo que l’on avait essayé en compagnie de l’éditeur. On a effectivement pu jouer pendant trois longues heures à ce DBZ Kakarot, l’occasion de vous partager un avis quelque peu meilleur que notre première approche cet été.

Bandai Namco assure la communication autour de son titre malgré les fêtes et on peut donc y voir Goten, Trunks et C-18 à travers quelques images de gameplay. Il faut savoir que les trois bougres seront des personnages de soutien qui seront déverrouillé une fois l’histoire principale terminée. Ils pourront attaquer et défendre le joueur en fonction de nos actions et effectuer des mouvements spéciaux.

Ne partons pas sans rappeler que Dragon Ball Z Kakarot arrivera le 17 janvier sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam le 17 janvier. Le jeu est disponible en précommande.