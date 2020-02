Dragon Ball Z Kakarot : Beerus et Dragon Ball Super arrivent en DLC ?

Tandis que les joueurs attendent impatiemment l’arrivée de mises à jour pour Dragon Ball Z Kakarot, Bandai Namco commence à teaser sur le premier DLC du jeu, qui devrait arriver tôt ou tard. Le compte Twitter de l’éditeur nous présente d’ailleurs une nouvelle image aujourd’hui, qui fera forcément écho chez les fans de Dragon Ball Super.

En effet, dans le tweet en question, on peut voir qu’il est question d’un « mystérieux arbre » qui sera présent dans le prochain DLC. En regardant l’image qui est associée, on peut se rendre compte que cet arbre n’est pas l’Arbre de Puissance comme certains le pensaient, mais plutôt le gigantesque arbre au centre du royaume de Beerus, sur sa planète.

On this update of #DBZKakarot we reveal new side-quests + a preview of a mysterious tree in the upcoming DLC!

Experience new stories never before seen in the manga or anime, created by the author, Akira Toriyama! Order DRAGON BALL Z: KAKAROT https://t.co/9HQl4Brct8 pic.twitter.com/eOKmEFML5E

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) February 21, 2020