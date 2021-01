Dragon Ball Xenoverse 2 : Toppo montre sa puissance dans de nouveaux screenshots

Il y a quelques jours, on apprenait que Toppo allait rejoindre le casting de Dragon Ball Xenoverse 2 sous sa forme de Dieu de la Destruction. Le combattant de l’univers 11 nous montre aujourd’hui plus d’images afin d’avoir un aperçu du personnage.

Voilà le Toppo

Toppo ne sera pas là pour rigoler puisqu’il combattra directement sous sa forme de Dieu de la Destruction, dans laquelle il est capable de faire d’immenses dégâts.

Ce personnage sera inclus dans le Legendary Pack 1 du jeu, aux côtés de Pikkon, et sera disponible en même temps que la douzième mise à jour du jeu qui aura lieu ce printemps. Cette dernière introduira de nouveaux personnages pour le mode Colisée, et une mascotte à l’effigie de Janemba. On attendant maintenant une date de sortie plus précise.

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.