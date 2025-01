DOOM: The Dark Ages nous enverra en Enfer le 15 mai 2025, du gameplay monstrueux dévoilé

Plus jouissif que jamais

Il faudra donc patienter jusqu’au 15 mai prochain pour mettre la main sur DOOM: The Dark Ages, date à laquelle le Slayer sera de retour sur PC et consoles. Pour accompagner cette date de sortie, le Xbox Developer Direct a aussi diffusé un journal de développement, couplé à une toute nouvelle bande-annonce. L’occasion d’apercevoir des séquences de gameplay inédites. Et pas que puisque l’on a eu droit à une belle vision d’ensemble de ce nouvel épisode.

Moins rapide mais plus puissant. Dans ce nouvel opus, les développeurs ont voulu tenter une approche encore différente, après avoir essayé des choses sur les deux précédents volets. L’objectif, se rapprocher des sensations des tous premiers jeux de la franchise. « Dans DOOM The Dark Ages, vous serez un tank en fer », telle est la phrase d’accroche pour nous introduire le gameplay. Si l’on garde l’agilité habituelle, l’accent est avant tout mis sur la puissance.

Pour illustrer parfaitement cet état d’esprit, le bouclier-tronçonneuse façonnera votre arsenal. Celui-ci vous permettra de tirer, de bloquer, de dévier et de contrer, tout ça, à l’aide d’un seul bouton qui s’adaptera en fonction de la situation. Là où le DOOM de 2016 vous demander de bien gérer l’approche, où DOOM Eternal vous inciter à sauter et bouger constamment, The Dark Ages tenir vous incite à vous tenir et à vous battre.

Tout droit venu des enfers

Si l’on vous laisse apprécier la longue vidéo pour apercevoir toutes les subtilités comme les trois armes au corps-à-corps avec le gantelet électrifié, le fléau en fer et la masse à pointes ou encore le tout nouveau système de glory-kill, on évoque tout de même sur quelques séquences qui nous ont marqués. On pense à ces passages absolument impressionnants dans un titan de 100 mètres sur le dos d’un dragon cybernétique armé d’une gatling. Oui oui.

Notez qu’en plus de retrouver certaines armes emblématiques, on a également pu en voir un peu sur l’exploration, qui mettra évidemment en avant nos capacités à analyser l’environnement et à utiliser notre arsenal. Comme dans les précédents, on aura toujours des petits secrets à dénicher et autres jetons à accumuler. Enfin, sachez que les développeurs avaient à coeur de proposer une expérience sur mesure, avec un tout nouveau système de difficulté. Vous pouvez moduler entièrement votre expérience en jouant sur plusieurs jauges, comme la rapidité de l’action, les dégâts reçus ou la fenêtre de parade, ce qui sera idéal pour les nouveaux venus ou les plus acharnés qui aiment avoir la vie dure.

Pour rappel, le titre se présente comme un préquel à l’épisode sorti en 2016. DOOM: The Dark Ages sortira donc le 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et sera directement inclus dans le Game Pass. Et ça a toujours aussi jouissif.