Disciples: Liberation : Un RPG dark fantasy s’annonce sur consoles et PC

Scellé en mai 2020, le partenariat entre FRIMA Studio et Kalypso Media Group devait accoucher d’un titre multiplateformes, destiné également aux consoles nouvelle génération. Aujourd’hui, nous savons plus précisément de quoi il retourne, avec l’annonce de Disciples: Liberation. Les PC ainsi que les consoles de précédente et de nouvelle génération pourront donc compter en fin d’année sur un RPG dark fantasy reprenant la licence Disciples.

Un goût de Heroes of Might and Magic

Enième itération d’une licence démarrée 20 ans auparavant et passée entre de nombreuses mains, Disciples: Liberation conserve le concept de RPG tactique doté d’un système de combat au tour par tour. Cet épisode vous plonge au sein de l’univers de Neveendaar où s’opposent 4 factions, dont un empire humain régi par la religion, ou encore une armée de morts-vivants dirigée par une reine impétueuse.

Hormis grâce aux combats, la dimension stratégique s’articule aussi autour de la construction d’une base, à l’aide des ressources que vous récupérerez lors des différentes quêtes, à l’intérieur de laquelle il sera possible d’intégrer plus d’une cinquantaine d’unités.

De plus, le titre semble offrir une durée de vie conséquente avec pas moins de 140 quêtes disponibles pour un total avoisinant les 80h de jeu et comportant diverses fins à débloquer. Par ailleurs, soulignons l’intégration d’une composante multijoueur avec la possibilité de s’écharper en ligne en 1 contre 1.

Cela étant, l’ADN du jeu se constitue bel et bien au niveau du solo et repose également sur un pilier important : son aspect narratif, alimenté par un système de choix qui impactent la suite des événements, et par un monde enrichi d’histoires à découvrir.

Concernant une date de sortie, Disciples: Liberation devrait débarquer au cours du quatrième trimestre 2021, auprès des possesseurs de PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.