Dino Crisis : Le premier épisode de retour grâce au PlayStation Plus ?

La mise en ligne prochaine du nouveau PlayStation Plus va permettre à Sony de remettre en avant son catalogue PS1 et celui de ses autres anciennes consoles, comme on a pu le voir avec le retour de Syphon Filter. Mais la sélection de jeux en provenance de ces anciennes générations (qui seront disponibles dans le PlayStation Plus Premium) est encore un peu faible pour le moment, avec quelques licences cultes qui manquent à l’appel, comme Dino Crisis. Mais la licence de Capcom pourrait bien faire son retour très prochainement.

Une bannière qui soulève quelques questions

@PlayStation why do you have Dino Crisis on the cover for Classic Games but there’s NO Dino Crisis!!!!! Don’t play with my emotion like this😭😭😭😭 I want my DC back! #DinoCrisis pic.twitter.com/QW3lnUDalM — Bob Chen (@b890242005) May 24, 2022

Le nouveau service a été lancé hier en Asie, et on peut déjà avoir des indices sur la manière dont il va fonctionner. Certaines personnes ont décidé de ne pas attendre en se créant un compte asiatique pour voir comment fonction ce nouveau PS Plus, et sur l’une des bannières mettant en avant le catalogue de jeux « classiques », on a pu remarquer que Regina apparaissait, alors que Dino Crisis n’est pas encore annoncé pour l’abonnement.

Cela laisse donc largement supposer que le premier épisode de la série pourrait très prochainement débarquer sur le service. D’ici la sortie de ce PlayStation Plus en Europe, dans un mois, il se peut donc que l’on puisse retrouver cette licence si particulière.