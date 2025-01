Dino Crisis est de retour chez GOG, la plateforme vous demande quels jeux elle devrait ensuite ajouter à sa bibliothèque

Faîtes votre petite liste au Papa GOG

Toujours dans le but de continuer son programme de préservation, GOG annonce aujourd’hui l’arrivée de Dino Crisis premier du nom et Dino Crisis 2 sur sa plateforme. La licence culte de Capcom est réclamée depuis un bout de temps par les utilisateurs, et leur vœu est maintenant exaucé avec des versions des deux jeux qui sont adaptées aux technologies modernes, avec de la 4K, de la V-Sync et d’autres fonctionnalités.

Ce qui a donné une idée à GOG pour mettre en place le système de Dreamlist, qui fait suite à la wishlist de la communauté. En vous rendant sur le site, vous pouvez maintenant désormais voter plus simplement pour les jeux que souhaitez le plus voir sur GOG dans les mois et années à venir, afin que GOG puisse se servir de cet engouement pour faciliter ses discussions avec les ayant-droits.

Un moyen assez visuel qui devrait permettre aux éditeurs de se rendre compte du public potentiel, ce qui devrait le motiver davantage à ressortir ses vieux classiques. Le choix reste forcément limité selon les possibilités de GOG, mais la liste déjà mise en place est déjà immense. N’hésitez donc pas à donner de la voix si vous souhaitez rejouer à un titre difficilement accessible aujourd’hui.