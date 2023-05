Diablo IV : Tout ce qu’il faut savoir sur le lancement (heure d’ouverture des serveurs, accès anticipé…)

Quand débutera l’accès anticipé de Diablo IV ?

Comme à son habitude, Blizzard a publié une carte de monde qui permet de mieux comprendre quand aura lieu le lancement de l’accès anticipé du jeu, et ce à travers les différents fuseaux horaires. En France, vous pourrez donc jouer à l’accès anticipé de Diablo IV dès le le 2 juin prochain à 1 heure du matin.

Pour avoir accès à l’accès anticipé du jeu, il faudra obligatoire avoir précommandé Diablo IV, que ce soit avec son édition Digital Deluxe ou son Ultimate Edition. L’accès anticipé vous permettra de découvrir le jeu dans son entièreté et de poursuivre ensuite votre partie lors du lancement officiel.

Pour ce qui est de la version standard du titre, il faudra attendre quelques jours en plus. Les serveurs officiels pour le lancement de Diablo IV ne seront ouverts que le 6 juin prochain, là aussi à 1 heure du matin. Vous pourrez donc veiller tard (ou vous lever très tôt) pour jouer au jeu dès sa sortie le 6 juin dans la nuit.

Comment prétélécharger Diablo IV ?

Blizzard a aussi détaillé les conditions de prétéléchargement pour Diablo IV, afin de penser aux plus petites connexions afin que tout le monde puisse jouer le jour J sans attendre. Dès maintenant, vous pouvez prétélécharger Diablo IV si vous l’avez déjà acheté.

Sur consoles, rien de plus simple, il faut se rendre sur le Xbox Store ou le PlayStation Store et chercher la page du jeu, puis télécharger ce dernier. Sur PC, voici la démarche à suivre indiquée par Blizzard :

Lancer Battle.net

Ajouter Diablo IV à votre barre de favoris avec l’icône + et lancer la page du jeu

Cliquez sur le menu déroulant sous Version du jeu et sélectionnez Diablo IV

Cliquez sur le bouton bleu intitulé Installer.

Diablo IV sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre test complet.