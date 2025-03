Deliver At All Costs : Le jeu d’action où l’on doit effectuer des livraisons explosives sera disponible en mai

Delivering at zero cost sur l’Epic Games Store

Jouable sur Steam via une démo, Deliver At All Costs commence à faire un peu parler de lui et le soutien de Konami aide le jeu à aller chercher un plus grand public. Une nouvelle vidéo a été publiée aujourd’hui par l’éditeur, qui nous permet justement d’apprendre quand il sera possible de jouer à la version complète. Deliver At All Costs sera donc disponible dès le 22 mai prochain.

Deliver At All Costs sortira sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 5 et Xbox Series. Et la meilleure nouvelle là-dedans, c’est que le jeu sera proposé gratuitement sur l’Epic Games Store dès sa sortie, et ce pendant une semaine.

D’ici là, pour en savoir un peu plus sur le jeu, vous pouvez aussi visionner une vidéo où les personnes qui travaillent derrière ce projet vous expliquent tout ce qu’il y a à savoir sur les véhicules que l’on pourra trouver dans le jeu, ainsi que les lieux qui vont nous entourer.