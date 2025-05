Test Deliver At All Costs – On garantit la livraison, pas l’état du colis

Deliver At All Costs est le tout premier titre du jeune studio Far Out Games basé en Suède. Les développeurs avaient commencé à travailler sur le jeu dans le cadre d’un projet scolaire. Grâce à leur travail, ils ont pu voir leur projet devenir plus gros, remporter des titres et même taper dans l’œil d’un certain Konami pour les aider dans la publication du jeu. Ce n’est pas la première fois que l’éditeur prend des titres sous son aile, même si peu de ces derniers sont restés dans les mémoires. Et pourtant, avec son trailer explosif et loufoque, nous avions beaucoup d’espoir et d’attente sur ce Deliver At All Costs.

Conditions de test : Nous avons terminé l’intégralité des missions principales et effectués une partie des annexes. Nous avons également récupéré plus de la moitié des objets à collecter, de quoi explorer la quasi-totalité du terrain de jeu proposé. Le test a été réalisé sur PlayStation 5.

Un livreur pas comme les autres

Deliver At All Costs nous permet d’incarner Winston Green, un homme au passé mystérieux qui cherche un emploi afin de subvenir à ses besoins. Un matin, il tombe sur une annonce de recrutement pour un poste de livreur dans la compagnie de livraison We Deliver.

L’entreprise est une compagnie familiale, et si le père voit dans l’embauche de Winston une belle opportunité pour son établissement, son fils est lui bien plus réticent. En effet, ce dernier reste suspicieux quant au passé obscur de Winston, n’appréciant pas avoir des éléments inconnus dans ses plans.

Malgré cette méfiance, nous sommes engagés et chargés d’effectuer différentes livraisons. Mais pas n’importe lesquelles, Deliver At All Costs nous offre des missions toutes plus loufoques les unes que les autres. Par exemple transporter une caisse de feu d’artifice desquels s’échappent ces derniers, semant le chaos sur notre route. Une autre livraison nous demandera de transporter un espadon vivant quand une troisième demandera adresse et précision pour livrer des centaines de pastèques.

L’imagination des développeurs est sans limites, chaque mission/livraison est véritablement différente, toujours loufoque et surtout toujours plaisante à accomplir. À cela vient s’ajouter une dose d’humour fort appréciable aussi bien dans les dialogues que dans la mise en scène.

Malgré ses efforts, le passé de Winston ne va malheureusement pas rester enfoui bien longtemps. Espionnage, surveillance, vol et même meurtre, cet aspect de l’histoire bien plus noir vient apporter de la nuance au côté loufoque des livraisons. Au fil de l’histoire, ce pan va même finir par toucher au registre de la science-fiction, mais malheureusement, c’est aussi là que nous avons trouvé la narration bien trop tirée par les cheveux. Avec le recul, nous aurions largement préféré rester sur une histoire plus terre à terre avec uniquement les livraisons et leur absurdité si plaisante.

Au total, comptez environ huit heures pour compléter l’ensemble des missions principales du jeu. Vous pourrez ensuite y ajouter deux à quatre heures supplémentaires pour compléter le titre à 100 %.

Un terrain de jeu sans limites

En plus de son histoire principale, Deliver At All Costs est également généreux sur son contenu secondaire. Au programme, on retrouve quelques quêtes annexes qui, bien que plus modestes que les principales, conservent la touche d’humour mentionnée plus tôt. Il est aussi possible de rejouer à volonté les missions principales déjà effectuées.

Des objets à collecter sont aussi présents. Il s’agit principalement de caisses d’argent à détruire, très nombreuses sur la carte du jeu. Mais on a aussi des coffres contenant des ressources ou des plans, des véhicules spéciaux ou encore des jumelles panoramiques offrant des points de vue sur des coins de la ville.

En tant que tel, ce contenu n’est pas spécialement original et déjà vu dans de nombreux titres en monde ouvert. Mais là où Deliver At All Costs rend l’expérience bien plus agréable, c’est en partie grâce à son terrain de jeu vaste et varié et surtout sa presque totale destructivité.

Au total, le jeu nous offre une carte avec trois régions différentes (une pour chaque acte de l’histoire principale), chacune divisée ensuite en quartiers. Ces derniers sont tous très distincts avec une identité propre. On peut citer un quartier portuaire, un autre plutôt urbain en centre-ville, une banlieue typique des États-Unis ou encore les abords d’un volcan.

Au-delà de leur variété, c’est principalement leur construction qui nous a agréablement surpris. Loin d’être vides, ils fourmillent de vie et de détails en tout genre en plus d’inclure beaucoup de relief et de dénivelé à notre terrain de jeu (un élément qui a une grande importance sur le gameplay dont on parlera un peu plus bas).

Et quoi de mieux pour rendre ce décor plus amusant que de pouvoir le détruire intégralement ? Qu’ils s’agissent de simples clôtures ou des murs d’une maison, rien ne nous empêchera de mener notre livraison dans les temps. La route vous semble trop tortueuse ? Faites votre propre route en passant littéralement au travers des bâtiments qui se dressent entre vous et votre objectif. C’est plus rapide et surtout bien plus défoulant. Attention tout de même, les riverains ne verront pas d’un bon œil que vous détruisiez leurs propriétés et n’hésiterons pas à vous sortir de votre véhicule pour vous passer à tabac. La police pourra également venir s’inviter à la fête au bout d’un trop gros nombre de destructions.

Deliver At All Costs a par ailleurs le luxe d’être visuellement très élégant. Il offre une vue en 3D isométrique comme The Precinct ou encore Grand Theft Auto Chinatown Wars pour ne citer qu’eux, le tout dans une ambiance visuelle comme sonore des années 50 aux États-Unis particulièrement réussie. Petite particularité qui pourra cependant déplaire, l’angle de la caméra n’est pas libre. On ne peut en effet basculer qu’entre deux angles de vue.

Par contre, si visuellement le titre brille lors de ses phases de gameplay, on ne peut pas en dire autant dans ses cinématiques. Les animations des personnages, en particulier les animations faciales, sont bien moins maitrisées. Pire encore, une cinématique en particulier tente une sorte d’effet CGI pour représenter un monde futuriste. Seulement le résultat est assez vilain et nous a ramené des années en arrière.

Gameplay cinq étoiles

Un terrain de jeu plaisant, des missions loufoques et délirantes, Deliver At All Costs a de quoi ravir ses joueurs. Mais encore faut-il que le cœur du jeu, à savoir son gameplay, soit aussi de bonne facture.

Rassurez-vous, vous n’allez pas être déçus ! À pied ou en voiture, la prise en main est très agréable. Sur ses deux jambes, notre personnage a la possibilité d’emprunter des échelles et escalader quelques obstacles pour atteindre des recoins cachés où peuvent se trouver quelques jolies récompenses. Il peut par ailleurs en venir aux mains avec les habitants de la ville et monter dans n’importe quel véhicule garé (il n’est pas possible de voler les voitures occupées).

Mais c’est essentiellement la conduite qui nous a le plus fortement surpris par sa qualité. Les voitures répondent bien, notamment dans les virages sans subir l’effet savonnette que l’on peut malheureusement retrouver chez d’autres jeux du genre (très récemment The Precinct par exemple). Les véhicules répondent à une vraie physique qui impacte directement la conduite. Par exemple, le poids du chargement va influer sur la vitesse, mais aussi la tenue de route dans les virages. De même, le dénivelé va jouer un rôle important et diriger son véhicule en pleine descente ne sera pas aussi aisé que lors de l’ascension.

Les différentes catégories de voitures que l’on peut conduire possède quelques nuances dans leur conduite, mais notre camion reste le véhicule le plus intéressant à utiliser. Et pour cause, il est possible de lui apporter des améliorations là encore bien loufoques. Moyennant quelques ressources (à acheter ou trouver dans les coffres cachés en ville), on a la possibilité d’installer des gadgets sur notre véhicule. Catapulte, machine à arrêter le temps, treuil, grue, ou encore gros blindage, notre camion évolue finalement comme un personnage de RPG.