Days Of Play : Les soldes de Sony débuteront le 25 mai

Du 25 mai au 08 juin 2020, les Days Of Play de Sony vous permettront de bénéficier de réductions sur les jeux, le matériel ou encore les abonnements aux PlayStation Plus ou PlayStation Now. Habituellement proposées pour l’E3, ces soldes arrivent donc dans quelques jours et intéresserons probablement tous types de joueurs.

Des promotions diverses et variées

Il y aura tout d’abord des réductions sur les jeux bien entendu avec des ristournes de 5 à 10 euros sur les PlayStation Hits comme DRIVECLUB, The Last Of Us, Uncharted 4, ou encore God Of War. Mais les offres qui sont plus intéressantes concernent l’abonnement au PlayStation Plus qui se voit diminuer de 30% et voit donc les 12 mois d’abonnement passer de 59,99€ à 41,99€ (soit 18€ de remise) et la même chose pour le PlayStation Now.

Concernant le matériel, ce sont les packs dédiés à la réalité virtuelle qui profitent des promotions les plus alléchantes. On retrouve par exemple le PS VR Starter Pack à 199,99€ au lieu de 299,99€ et le PS VR Mega Pack à 229,99€ au lieu de 329,99€ soit une remise de 100€ tout de même. Ces offres seront aussi bien valables en magasin que numériquement sur le store japonais et on remarquera l’absence de réduction sur les bundles ainsi que sur les périphériques (manettes ou casque officiel).