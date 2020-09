Darksburg quitte son accès anticipé et sort officiellement aujourd’hui

Lors de notre AG French Direct, le studio Shiro Games nous annonçait que Darksburg allait enfin quitter son accès anticipé dès le 23 septembre, soit aujourd’hui. L’heure est donc venue pour le titre de sortir officiellement.

Darksburg, the city sprawling, zombie infested, co-op roguelike is complete and has now left Early Access and entered 1.0 with a ton of new features, improvements and content!

Pick it up for 50% off now – https://t.co/1bcCR3UzBz

And find out more here – https://t.co/JVCCTGRlqG pic.twitter.com/OBLBtjfTPC

— Darksburg (@Darksburg) September 23, 2020