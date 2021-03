Dark Deception : Monsters & Mortals accueillera le chapitre Silent Hill le 23 mars

Annoncé fin janvier dernier, le DLC Silent Hill du titre multijoueur horrifique Dark Deception : Monsters & Mortals sera disponible dès demain, le 23 mars, à partir de 14h sur PC via Steam contre la somme de 9,99$. Bien qu’il ne soit pas encore connu, le tarif en euro devrait être assez proche de celui en dollar.

Quel contenu au programme ?

Présenté en vidéo il y a quelques jours, ce contenu additionnel dédié à la célèbre licence de Konami ajoutera deux mortelles, Cybil Bennett et Heather Mason, deux monstres, la Nurse et Robbie the Rabbit, ainsi qu’une nouvelle carte vous proposant de combattre dans la ville de Silent Hill. Celle-ci intègrera des zones où vous pourrez croiser la route des Air Screamer mais aussi du Red Pyramid Thing.

Notez que, comme l’indique les développeurs de Glowstick Entertainment sur la page Steam du jeu, ce chapitre sera accessible pendant une durée limitée et que, « s’il se vend bien », il n’est pas impossible que des collaborations futures avec d’autres franchises AAA voient le jour.