Cyberpunk 2077 : Pas de mise à jour vers la PS5 Pro pour le moment selon CD Projekt Red

Star Wars Outlaws sort sa plus grosse mise à jour pour fêter son arrivée sur Steam aujourd’hui

Star Wars Outlaws sort sa plus grosse mise à jour pour fêter son arrivée sur Steam aujourd’hui

Final Fantasy VII Rebirth n’a pas de DLC pour que l’équipe planche plus vite sur le troisième opus, qui va aussi repenser ses mini-jeux

Final Fantasy VII Rebirth n’a pas de DLC pour que l’équipe planche plus vite sur le troisième opus, qui va aussi repenser ses mini-jeux

L’envoûtant Lorelei and the Laser Eyes débarquera sur les consoles PlayStation d’ici quelques jours

L’envoûtant Lorelei and the Laser Eyes débarquera sur les consoles PlayStation d’ici quelques jours

Disney Dreamlight Valley : L’extension The Storybook Vale est maintenant disponible avec de nouveaux personnages

Disney Dreamlight Valley : L’extension The Storybook Vale est maintenant disponible avec de nouveaux personnages

EA Sports FC 25 dévoile la dixième Team Of The Week

EA Sports FC 25 dévoile la dixième Team Of The Week

Le jeu de pirates tactique Flint: Treasure of Oblivion repousse (encore) sa date de sortie incognito

Le jeu de pirates tactique Flint: Treasure of Oblivion repousse (encore) sa date de sortie incognito