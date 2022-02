CyberGhost VPN : Une promotion exclusive de 84% pour un abonnement 3 ans

La période des soldes continue avec une belle offre de la part de CyberGhost VPN, l’un des meilleurs VPN du marché actuellement. Si vous envisagiez de franchir le pas, l’occasion est toute trouvée. Si vous voulez être tranquille pour un bon moment avec un outil confortable pour vos activités en ligne, vous pouvez dès maintenant profiter d’une remise de 84% en optant pour l’abonnement de 3 ans (soit 1.89€ par mois) + 3 mois gratuits.

CyberGhost VPN : Un VPN performant et ergonomique

Si vous ne connaissez pas encore tous les avantages que peut vous apporter un VPN, voici un bref résumé des fonctionnalités majeures qui en font un outil souvent indispensable. Rappelons d’abord que CyberGhost VPN est l’un des meilleurs dans sa catégorie avec des retours très positifs de la part de la presse spécialisée et des utilisateurs (noté 4.8/5 sur Trustpilot).

Il cumule la performance et l’ergonomie en plus d’un rapport qualité prix assez satisfaisant. Et avec cette offre à -84% pour un abonnement de 3 ans, il est encore plus alléchant de se lancer. Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez toujours le télécharger afin d’entamer un essai de 24 heures et juger pas vous-même. Si cela ne suffit pas, sachez que l’offre est garantie « satisfait ou remboursé » pendant 45 jours.

CyberGhost VPN va vous permettre d’être d’abord protégé contre les menaces sur le web. Que ce soit pour naviguer ou télécharger des fichiers, vous pourrez le faire en en toute sécurité. Il vous permet en outre de rester anonyme et vous prémunir de différentes attaques contre vos données personnelles grâce à la dissimulation de votre adresse IP et du cryptage de données. Pour les joueurs notamment (car CyberGhost peut aussi s’utiliser sur les consoles PlayStation et Xbox), il vous permettra de vous protéger des fameuses attaques DDoS lorsque vous êtes en ligne.

Autre utilisation majeure du VPN : l’accès aux catalogues du monde entier concernant le streaming. Terminé le bridage des plateformes comme Disney+ ou Netflix (notamment à cause de la chronologie des médias en France). Il vous suffit de choisir l’un des serveurs optimisés pour chaque service par pays. États-Unis pour profiter des films Marvel sur Disney + ou bien Japon pour les amateurs d’anime.

Pour revenir aux jeux vidéo, ce principe s’applique également dans notre domaine puisque CyberGhost VPN vous permet de profiter de meilleures offres sur les plateformes de jeu d’autres pays ou bien de jouer en avance à des titres disponibles uniquement dans certaines régions.

Une offre imbattable

Notez qu’en plus, grâce à ses 7384 serveurs partout dans le monde, il ne fait jamais défaut en matière de performance et de rapidité. Comme vous pouvez le voir en image l’interface est claire et simple d’utilisation que vous soyez sur PC ou sur mobiles. Pour être plus exhaustif, sachez qu’il est compatible sur Windows, Linux, Mac, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Smart TV, Google Chrome, Firefox, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Vous avez donc toutes les raisons de vous jeter sur cette offre exclusive qui vous donne accès à un abonnement de 3 ans à CyberGhost VPN avec une réduction de 84%, soit 1.89€ par mois. En bonus, vous bénéficiez de 3 mois supplémentaires gratuits. N’oublions pas également qu’un service client est disponible en français et est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.