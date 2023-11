Cyber Monday : Un SSD 2 To presque sous la barre des 100 €

Où trouver un SSD 2 To au meilleur prix ?

Il y a quelques jours, Samsung dégainait son offre pour le Black Friday, avec son SSD 980 Pro 2 To qui avait droit à une jolie promotion. Face à cette concurrence, Crucial, qui est réputé pour proposer des produits moins chers, se devait de réagir et de descendre lui aussi le prix de son SSD phare de 2 To. Le Crucial P5 Plus 2 To est donc maintenant affiché au prix de 104,99 € sur Amazon.

Une baisse assez conséquente puisque cela montre que les SSD 2 To se rapprochent enfin de la barre symbolique des 100 €, ce qui est peu arrivé par le passé. Il s’agit ici de la version sans dissipateur, mais celle avec est aussi concernée. Vous pouvez la retrouver au prix de 114,99 € sur Amazon. Ce qui revient donc à payer 10 € le dissipateur en plus, ce qui est à peu près la même chose que si vous en achetiez un à côté. Autant dire que si vous voulez un SSD à dissipateur, notamment pour votre PS5, autant craquer sur la version du P5 Plus avec le dissipateur intégré, histoire de vous économiser quelques efforts.