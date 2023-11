Cyber Monday : La console portable Logitech G Cloud a déjà droit à une réduction

Où trouver la Logitech G Cloud au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où la Logitech G Cloud est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent la console.

Habituellement affichée au prix de 379,99 €, la Logitech G Cloud est aujourd’hui disponible à seulement 329,99 € chez plusieurs revendeurs, dont la Fnac et Amazon. Une réduction de 50 € qui rend cette console plus accessible et plus intéressante, étant donné qu’elle a la particularité d’être entièrement tournée vers le cloud gaming. Il ne faut donc pas la comparer au Steam Deck et à ses concurrents étant donné que cette machine ne dispose pas d’une puissance brute. Mais avec une connexion internet, vous pourrez jouer à tous vos jeux PC, notamment ceux compris dans le Xbox Game Pass ou sur Nvidia GeForce Now. Une bonne alternative pour le jeu nomade à la maison ou en dehors avec la 5G.