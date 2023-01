Accueil » Actualités » Curse of the Sea Rats : Le metroidvania sortira le 6 avril sur PC et consoles

Annoncé en 2019 avant de passer par la case Kickstarter un an plus tard, Curse of the Sea Rats était initialement prévu pour sortir en 2021. Malheureusement, suite aux divers changements de plan orchestrés par Petoons Studio dans le cadre de son développement, le lancement du metroidvania a été repoussé à plusieurs reprises. Mais, bonne nouvelle, cette fois-ci, il semblerait que ce soit enfin la bonne pour le titre édité par PQube qui devrait arriver le 6 avril prochain sur PC et consoles.

Un trailer centré sur les boss pour fêter ça

En plus de partager cette information, les développeurs ont profité de l’occasion pour diffuser un nouveau trailer de leur production. Environ deux mois après avoir présenté les personnages principaux, c’est au tour des boss qu’ils devront affronter au cours de leur périple de se montrer.

Pour rappel, le jeu de Petoons Studio nous invitera à suivre l’histoire de quatre prisonniers de l’Empire britannique ayant fait naufrage sur les côtes d’Irlande au 18ème siècle : David Douglas, Buffalo Calf, Bussa, et Akane Yamakawa.

Transformés en rats par la pirate et sorcière Flora Burn, ils devront la capturer dans l’espoir de redevenir humains tout en combattant les ennemis qui tenteront de leur barrer la route dont Krabawaki et King Clapper, Freddy Eightfingers, Rama Cinnamon et Banana ainsi que Fatso et Fatsie qui appartiennent à l’équipage de celle-ci.

Rendez-vous dans un peu plus de deux mois pour découvrir Curse of the Sea Rats sur PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.