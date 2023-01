Curse of the Sea Rats

Curse of the Sea Rats est un jeu de plateformes et d'aventures de type metroidvania avec des animations dessinées à la main. Incarnez quatre prisonniers de l'Empire britannique transformés en rats par une sorcière pirate et bien décidés à retrouver leur forme humaine. Chaque personnage possède un style de combat qui lui est propre ainsi que des forces et des faiblesses spécifiques.