Crumble, du studio Brute Force, sortira le 4 décembre prochain

L’annonce est faite, le studio Brute Force nous dévoile la sortie, prévue pour le 4 décembre prochain, de leur jeu Crumble dans lequel nous incarnons un petit slim voyageant sur une planète instable où tout s’effondre.

Faites preuve de talent

Crumble est un jeu de plateforme dans un monde en plein effondrement. Bien que le jeu reste simple au début, les niveaux se corseront par la suite, les plateformes étant de plus en plus petites et de plus en plus lointaines.

Même si dans un premier temps votre objectif sera de finir le niveau sans tomber, Brute Force a très vite compris que la compétition fera rage. Et quoi de mieux qu’un leaderboard en ligne, pour pousser les joueurs à se dépasser pour battre des chronos ?

De plus, bien qu’un mode Solo pour la campagne est prévu, le studio a intégré un mode multijoueurs allant jusqu’à 4 slims. Le jeu étant basé principalement sur la physique, c’est le talent des joueurs qui les départagera. En attendant vous pouvez prendre un petit peu d’avance et retrouver la démo de Crumble déjà disponible sur Steam ou bien découvrir d’autres jeux indépendants de la scène française avec l’ActuGaming French Direct !