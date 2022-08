Quels critères pour choisir son ordinateur portable en tant qu’étudiant ?

La rentrée approche à grands pas, et nombreuses seront les personnes à recommencer les cours dans quelques jours. Que vous voyez en études supérieures ou sur le point d’entrer au lycée, il est fort probable que vous recherchiez à vous équiper pour avoir les bons outils et travailler dans un cadre adéquat. Beaucoup d’entre vous vont probablement opter pour un ordinateur portable ou un notebook pour taper les cours ou tout simplement étudier le soir.

Choisir un PC portable neuf pour ses études n’est pas une décision facile. Le choix est large, et surtout, il faut faire attention à son budget. Il est donc nécessaire de se focaliser sur les critères qui sont vraiment importants, en fonction de nos besoins et de nos limitations. C’est pourquoi on vous propose un guide pour savoir comment bien choisir son matériel pour étudier, et quels sont les critères à prendre en compte quand on achète un ordinateur portable en tant qu’étudiant.

Définir son budget

Le premier point sur lequel vous devez vous attarder et qui est impératif de fixer tout de suite, c’est votre budget. On peut très facilement être tenté de regarder des PC portables à tous les prix, puis de se faire un peu trop d’espoir sur les performances ou l’esthétique. Le risque est de finalement devoir se rabattre sur moins cher, sans prendre vraiment le temps parce qu’on en aura déjà passé trop à regarder des ordinateurs trop chers.

Fixez-vous un prix maximal à ne pas dépasser pour éviter d’exploser votre budget. Déterminez également un tarif d’entrée, parce qu’il est important de se préparer mentalement à sortir une somme importante. Cela reste un investissement conséquent et il est capital de ne pas prendre quelque chose qui sera en deca de vos attentes. A vous de voir aussi si vous voulez investir dans un ordinateur qui pourrait aussi être utilisé pour jouer.

Performances et système d’exploitation

Chaque utilisation est différente, et pour chaque besoin, il y aura un produit qui vous conviendra. On n’aura pas besoin des mêmes performances si l’on étudie en lettres et que l’on cherche simplement à taper, que si on est étudiant en graphismes ou motion design. Il faut donc prendre le temps d’étudier vos besoins en termes de logiciels, et quelles sont les ressources demandées.

Les logiciels tels que la suite Adobe, ou les outils d’ingénierie, peuvent nécessiter des performances élevées, et donc augmenter le prix des composants. Néanmoins, des logiciels de traitement de texte comme Word, ou des programmes comme Excel sont bien moins gourmands. Si vous avez besoin de performances, tournez-vous vers un bon processeur, tel qu’un Core i7 ou un AMD Ryzen 7 avec suffisamment de RAM.

Enfin, il y a également le choix du système d’exploitation. Les plus populaires sont bien sûrs Windows 10 (ou 11) et macOS. Certains tourneront peut-être sous Linux mais on imagine que ces personnes connaissent déjà le sujet de l’OS. Les logiciels ne sont pas tous pleinement compatibles en fonction de si vous optez pour un ordinateur sous Windows ou sous le système d’exploitation propre à Apple.

Choisir les bonnes dimensions

La dimension de votre ordinateur portable, et donc de votre taille d’écran, est un critère important. Si vous ne faites que du traitement de texte, il n’est peut-être pas nécessaire d’avoir un matériel de grande taille. Cela facilitera le transport, et vous permettra de le mettre facilement dans un sac à dos. Egalement, cela affecte son prix, et donc votre budget vu dans le premier point.

Mais il est aussi important de faire attention à l’affichage. Un laptop moins cher dispose généralement d’une qualité d’image moindre. Aussi, et ce n’est pas toujours vrai, les écrans de petite taille ont généralement une résolution moins bonne. Si vous étudiez en motion design par exemple, il peut être important d’avoir une bonne qualité d’image. Enfin, sauf dans quelques rares cas où c’est nécessaire, on déconseille les écrans tactiles, qui sont généralement plus chers.

Attention au poids

Les journées d’études peuvent être longues et éreintantes. Entre les longues heures assis en cours, les changements de salle, les marches à monter, et sans oublier les transports en commun, il ne faut surtout pas lésiner sur le poids de votre ordinateur portable. Certes, vous êtes probablement jeunes, mais un PC lourd ne fera que vous fatiguer davantage. Il est parfois compliqué de prendre un ordinateur moins lourd qu’un autre, notamment si vous devez faire un compromis sur les performances ou la taille de l’écran, mais n’hésitez pas à comparer le poids entre deux PC de performances équivalentes pour prendre le moins lourd.

Une autonomie convenable

S’il est toujours possible de recharger entre midi et deux, ou de brancher directement en cours, il ne faut pas oublier qu’un ordinateur portable fonctionne sur batterie. Si à 10 heures du matin, vous êtes déjà à sec, le reste de la journée sera longue. Pour commencer, demandez-vous s’il est nécessaire d’avoir une bonne autonomie (est-ce que les salles sont équipées d’une prise pour chaque poste dans mon cursus ? Est-ce que je dois utiliser mon ordinateur toute la journée … ?) puis en fonction, prévoyez un appareil avec une autonomie convenable.

Clavier et tactile

Le choix d’un clavier est bien moins vaste que sur une tour fixe. La différence entre les switches et le type de clavier est beaucoup moins importante sur un laptop. Et pourtant, tous les claviers et tous les pavés tactiles ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi on vous conseille de faire un tour en magasin pour tester la référence qui vous fait de l’œil. Cela vous permettra de voir si le revêtement et la profondeur de la touche vous conviennent en fonction de votre utilisation.

Enfin, n’oubliez pas de regarder s’il y a la présence d’un pavé numérique ou non. Dans certains cursus, ce n’est pas nécessaire. Mais pour des étudiants en comptabilité par exemple, un clavier numérique devient vite un luxe qu’on ne peut pas refuser. Attention, la présence d’un pavé numérique augmente logiquement les dimensions de l’ordinateur portable. A contrario, son absence permet d’avoir quelque chose de plus compacte et donc mieux pour le transport.

Ports et accessoires

Enfin, n’oubliez pas de regarder la présence des ports. Que ce soit pour l’UBS, l’Ethernet et j’en passe, vérifiez que cela soit en adéquation avec vos besoins. Si vous étudiez en photographie par exemple, la présence d’un port SD ou micro-SD est un confort supplémentaire pour transférer facilement vos fichiers de votre appareil photo à votre ordinateur.