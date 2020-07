CosmicBreak Universal : Un Action MMORPG annoncé sur PC

A la fin des années 2000, un certain Cosmic Break sortait sur PC, un jeu d’action multijoueur qui faisait s’affronter des clans de super-robots. Depuis mis de côté, le studio CyberStep a cependant l’intention de relancer la franchise en annonçant CosmicBreak Universal, une nouvelle version améliorée qui sortira cette année.

Cosmic Break fait son retour

Avec CosmicBreak Universal, les développeurs veulent proposer une toute nouvelle version de leur action MMORPG. Tout d’abord, en proposant une version internationale, avec prise en charge d’une traduction anglaise (aux côtés du japonais et du chinois traditionnel), mais aussi en implantant des graphismes améliorés, des fonctionnalités remaniées et une refonte complète de l’équilibre.

La sortie est prévue en 2020 avec un lancement gratuit sur Steam. Free-to-play oblige, des microtransactions seront présentes en jeu, avec, on se doute, une tonne de cosmétiques. CyberStep explique que cette mouture Universal apportera « une multitude de modifications qui n’ont pas pu être implémentées dans le titre d’origine » et le contenu sera déployé de façon progressive. Certaines parties comme le Drive System par exemple, ne seront rajoutées que plus tard.

Pour rappel, Cosmic Break (Universal), est un RPG d’action multijoueur, dont la version d’origine est sortie en 2008 au Japon. Douze ans plus tard, les serveurs sont toujours en route. Cependant, avec cette refonte, on apprend qu’ils fermeront leur porte le 27 août 2020. En France, nous n’avions jamais eu droit à une version locale. Celle-ci ne semble pas traduite dans notre langue mais l’on pourra tout de même y accéder en se contentant de la traduction anglaise.