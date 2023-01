Corsair dévoile son tout nouveau fauteuil gaming qui mise tout sur le confort, le TC100 RELAXED

En plus d’être un acteur majeur sur le secteur des casques, claviers et souris PC, Corsair se démarque aussi en proposant régulièrement de nouveaux modèles de sièges gaming. Il y a quelques mois, on pouvait découvrir les TC200 qui offraient déjà un confort à toute épreuve, mais la marque ne souhaite pas s’arrêter là puisqu’elle met en avant sa gamme de fauteuil RELAXED, avec le TC100 RELAXED qui fait son entrée sur le marché.

Tout pour le confort

Tout comme le TC200, ce TC100 RELAXED dispose d’un design inspiré par les sports automobiles mais il veut surtout mettre en avant le grand confort qu’il procure.

Large de 375 millimètres, il permet à votre corps d’être complétement soutenu peu importe votre position, avec un dossier inclinable de 90° à 150° et des accoudoirs 4D, tout en sachant que son coussin lombaire et son coussin repose-nuque à mémoire de forme détachable vous assureront d’éviter les problèmes récurrents que l’on peut avoir à force d’être assis de longues heures sur son PC. Son assise dotée de points de contact ergonomiques saura aussi vous garantir un bon maintien selon le constructeur.

Le TC100 RELAXED est déjà mis en vente sur le site de Corsair, au prix de 219,90 €, soit un tarif un peu plus abordable que les TC200. Comme pour le TC200, on retrouve deux types de revêtement avec le Leatherette pour un aspect cuir synthétique, et le Fabric qui présente un revêtement en tissu.