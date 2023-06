Comment jouer avec un ami ? – Cassette Beasts

Jouer à deux, c’est simple comme bonjour ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas possible de jouer à plusieurs via internet à Cassette Beasts. Sa coopération se cantonne donc à du local, à deux devant le même écran. Qu’à cela ne tienne, la manipulation n’est pas bien compliquée, et une fois que vous l’aurez faite une première fois, vous ne l’oublierez pas !

Première chose à faire, vous munir de deux manettes. Sur Nintendo Switch, les deux Joy-Con feront l’affaire. Ensuite, appuyez sur la touche start pour ouvrir le menu de pause. De là, appuyez sur les deux gâchettes hautes (L1 et R1 sur PlayStation, LB et RB sur Xbox, L et R sur Switch) de votre manette. Bien sûr, il faut au préalable que celle-ci soit allumée et connectée à votre support de jeu.

Il est bon de noter que Cassette Beasts ne propose pas d’écran séparé. Autrement dit, vous jouez sur le même écran, vous et votre partenaire. Ce que cela signifie, c’est que vous ne pouvez pas vous éloigner, et êtes contraints à rester assez près l’un de l’autre, sans quoi l’un sera téléporté aux cotés de l’autre. Mais dès à présent, vous pouvez explorer le monde à deux, et réaliser des combats en coopération.

