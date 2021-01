Concours : Une Nintendo Switch Animal Crossing à gagner sur Twitter

L’année 2020 est terminée et il est temps de se tourner vers cette nouvelle année. ActuGaming a un tas de projets à vous dévoiler et cela a commencé par l’annonce d’une nouvelle édition de l’AG French Direct. Pour fêter cela comme il se doit, on vous propose un concours pour gagner une console Nintendo Switch édition Animal Crossing New Horizons. Oui oui, vous avez bien lu ! Si vous souhaitez participer, on vous explique tout en bas.

Comment gagner la console ?

Pour participer, il n’y a qu’un seul moyen : se rendre sur Twitter. Vous devez disposer d’un compte actif sur la plateforme, vous connectez puis vous avez 3 actions à réaliser :

Une fois que c’est fait, votre participation est prise en compte ! Vous pouvez bien sûr nous suivre sur l’ensemble de nos réseaux sociaux pour nous soutenir ou commenter. Le concours se termine le 23 février et le gagnant ou la gagnante sera annoncé/e dans la semaine qui suit.

Malheureusement, pour des questions logistiques, nous ne pouvons proposer d’autres alternatives pour l’instant et sommes obligés de nous cantonner à Twitter pour ce concours. Cependant, rassurez-vous, nous prévoyons d’autres (gros) concours dans l’année sur les autres supports pour rééquilibrer cela, et notamment, des consoles next-gen !

Modalités

Avant de participer (ou pour répondre à vos questions), merci de bien lire les modalités. En participant à ce concours, vous acceptez les conditions suivantes :

Le contenu du lot propose une console Nintendo Switch édition limitée Animal Crossing. Ce pack, d’une valeur commerciale de 349.99€, contient une console aux couleurs du jeu ainsi qu’un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing New Horizons.

Nous demanderons au gagnant de nous envoyer une photo de ses lots (par mail ou message privé) pour confirmer bonne réception. Il ne sera aucunement obligé à poster cette photo sur ses réseaux sociaux mais il peut le faire pour nous remercier. Les données du gagnant ne sont en aucun cas conservées. Le gagnant sera annoncé sur cet article ainsi que sur les différents réseaux sociaux où sera partagé le concours. Le gagnant sera tiré au choix via un outil interne qui exclut automatiquement les robots et faux-comptes.

Le lot sera envoyé dans un délai de maximum de 28 jours après la récupération des coordonnées du gagnant. Si le gagnant ne répond pas dans un délai de 28 jours, le lot sera remis en jeu. Le gagnant sera annoncé et contacté entre le 23 février et le 1er mars 2021.

Ce concours est ouvert à toute personne physique résident en France Métropolitaine et Belgique. Les lots ne pourront cependant pas envoyés dans les pays qui n’ont pas été précédemment cités. Si vous avez cependant une adresse de livraison dans l’un de ces pays, il est tout de même possible de participer. Aussi, la personne qui participe à l’un de nos jeux concours acceptent par la même occasion les conditions générales du support sur lequel il participe. Il accepte sans réserve les présentes CGU en cas de concours sur le site et s’engage à respecte les conditions générales du réseau social lorsque le jeu est organisé sur une plateforme telle que Twitter, Facebook ou YouTube.

A noter que nous ne sommes pas affilié à Nintendo pour ce concours. ActuGaming est pleinement responsable et organisateur du concours. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de vol, perte ou de dégradation des colis contenant les lots, n’engageant que le transporteur.