A l’aube d’une nouvelle génération de consoles, les développeurs peuvent enfin tirer les performances de leurs prochains jeux vers le haut. Cela concerne donc également les joueurs PC, qui doivent déjà se préparer à upgrader leur machine pour être prêt pour les AAA qui sortiront d’ici un ou deux ans, sauf s’ils ont déjà un setup plus solide encore que la PS5 et la Xbox Series X. Pour ceux qui se poseraient déjà des questions sur les jeux à sortir en fin d’année, Jvconfigs.fr vous permet de voir si votre installation est prête pour l’avenir.

Comment savoir si ma configuration est assez puissante ?

Vous connaissez certainement Can You Run It, un site qui analyse les différents composants de votre ordinateur pour vous permettre de voir comment tel jeu tournera dessus. Jvconfigs.fr vous propose plus ou moins la même chose mais cette fois-ci en français, et avec une interface utilisateur nettement plus claire.

Il suffit de sélectionner le jeu souhaité pour voir toutes les caractéristiques techniques dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite tester votre config PC en renseignant votre processeur et votre carte graphique pour avoir plus d’informations.

Mon PC peut-il faire tourner les jeux du moment ?

Vous pouvez donc d’ores et déjà voir si votre PC est prêt pour le très impressionnant Microsoft Flight Simulator ou bien pour le très attendu Assassin’s Creed Valhalla.

Et si tout le monde n’a pas les moyens d’investir pleinement dans des configurations à la pointe de la technologie, le site permet également de voir la config PC pour Valorant ou la config PC pour Fortnite, histoire d’être sûr que votre machine fera fonctionner les deux jeux du moment à pleine puissance.

Petit bonus intéressant, le site propose également sous chaque configuration de jeu une sélection de PC portables pouvant tirer les meilleures performances des titres en question. De quoi vous donner des idées si vous êtes en pleine recherche d’une nouvelle machine.