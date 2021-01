Dans la licence Mario Kart, la possibilité d’effectuer un démarrage turbo permet souvent de prendre l’ascendant en début de course. Et, Mario Kart 8 Deluxe ne déroge pas à la règle puisque cette mécanique est encore disponible. Nous allons vous expliquer via cet article comment le faire facilement.

Comment faire un départ turbo dans Mario Kart 8 Deluxe ?

Pour cela, rien de plus simple. Au moment où la course démarrera, appuyez juste après l’apparition du chiffre « 2 » au niveau du compte à rebours. Ne le faites pas avant ni trop longtemps après sous peine de déraper et de prendre du retard sur vos concurrents.

Pour rappel, Mario Kart 8 Deluxe est disponible sur Nintendo Switch.