Le cofondateur de Rockstar, Dan Houser, a visiblement fondé un nouveau studio

Il y a un peu plus d’un an, on apprenait que Dan Houser, qui avait cofondé le célèbre studio Rockstar (derrière la série des GTA) quittait le navire sans que l’on sache vers où l’intéressait se dirigeait ensuite. Après plusieurs mois sans nouvelles, Houser fait signe de vie en fondant une nouvelle société, nommée Absurd Ventures in Games.

Un nouveau studio pour marquer son retour ?

L’information a été repérée par GTA Forums et le site français Rockstar Mag, qui ont pu repérer que Houser avait créer cette boite le 23 juin dernier au Royaume-Uni. Le 17 février dernier, il avait également déposé les noms de Absurd Ventures LLC et Absurd Ventures in Games LLC aux Etats-Unis.

Si sur le papier rien ne dit qu’il s’agit réellement d’un nouveau studio de jeu vidéo, le nom même de l’entreprise laisse peu de place au doute. On attendra de voir de quoi il s’agit réellement avant de dire que Dan Houser est de retour dans le monde du développement, mais il semble en prendre le chemin.