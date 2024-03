Certains éditeurs se questionneraient sur les versions Xbox de leurs jeux suite aux résultats de Microsoft en Europe

Depuis le début de cette année, l’avenir de Microsoft en tant que constructeur soulève beaucoup d’interrogations, même si l’intéressé a tenté de se montrer rassurant lors d’une prise de parole. Et s’il n’y a pas non plus de quoi jouer les alarmistes, il est vrai qu’en Europe, le groupe n’a jamais réalisé d’excellents résultats, du moins pas aussi important que sur le territoire américain, où la marque Xbox est très forte. Et cette situation commenceraient de plus en plus à interroger divers acteurs de l’industrie, du moins selon le journaliste Christopher Dring du très sérieux site GamesIndustry.biz, qui rapporte les échos entendus lors de la Game Developers Conference.