Ce SSD 2 To parfait pour la PS5 et le PC est en promotion pour le Black Friday, le Western Digital SN850X à prix cassé

Où trouver un SSD PS5 pas cher au Black Friday

C’est Amazon qui propose cette très chouette offre : le disque dur SSD Western Digital SN850X de 2 To est actuellement à 129.99€ au lieu des habituels 159.99€ affichés. Une promotion d’une bonne trentaine d’euros, soit environ 20%. Pensé pour le gaming et compatible avec la PS5 (et le PC), il est le compagnon parfait pour ranger vos jeux vidéo, surtout avec ses 2 To de stockage.

Il est ici proposé sans dissipateur thermique, que vous pouvez prendre à côté. Il existe également dans une version avec le dissipateur thermique inclus, mais cela revient au même prix que le prendre à côté. A vous de voir, on vous le met pour le confort si vous préférez faire l’achat groupé, sachant qu’il est actuellement à 141.99€ sur Amazon.

Le WD_Black SN850X, très bon SSD pour la PS5 ?

En quelques mots, voici les caractéristiques du SSD WD_Black SN850X :

Capacité de stockage : 2 To

: 2 To Vitesse de lecture : 7300MB/s

: 7300MB/s Vitesse d’écriture : 6600MB/s

6600MB/s Interface PCIe Gen4 x4

Dimensions : 80mm x 22mm x 2.38mm

Le Western Digital SN850X est un disque dur SSD NVMe conçu pour offrir des performances de pointe, répondant aux exigences des utilisateurs recherchant vitesse et fiabilité, que ce soit pour le gaming, la création de contenu ou les applications professionnelles. Le SN850X est proposé en deux variantes : avec ou sans dissipateur thermique intégré. La version avec dissipateur est recommandée pour une utilisation intensive ou dans des systèmes où la ventilation est limitée, afin d’éviter les baisses de performances dues à la surchauffe. Vous pouvez prendre ce dissipateur avec le SSD directement ou vendu séparément. Rappelons que ce SSD est bien compatible avec vos PS5, PS5 Slim, PS5 Pro et PC fixes et portables équipés d’un port M.2 compatible PCIe.

On avait testé son prédécesseur, le SN850 et l’on était agréablement surpris des performances. Cette nouvelle version est plus récente mais corrige aussi pas mal de choses, ce qui en fait un SSD PS5 très performant.