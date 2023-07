Test WD_Black SN850 – Un bon SSD interne pour votre PS5 ?

De retour en l’an de grâce 2013, qui n’a pas été surpris par les performances affichées par la PlayStation 4 ? Présentée comme un monstre, la console était, finalement, bien en-deçà de ce qui nous était initialement promis. Avec la PlayStation 5, l’histoire est un peu différente. Si les performances de la machine de Sony répondent aux attentes, il existe un autre gros point noir au tableau : la capacité de stockage ridicule de la console. Pourquoi ? Déjà parce que vous ne pouvez jouir que de 825 Go de stockage et pas 1 To comme cela aurait pu (dû ?) être le cas. Ensuite, il faut compter que lorsque l’on prend en compte le système d’exploitation et tout ce qui est déjà installé sur la console dès l’allumage, le joueur ne peut plus profiter que de 667 Go de capacité de stockage. C’est un peu ridicule, non ?

Prenons un autre point en compte : la plupart des jeux PlayStation 5 ont un poids approximatif de 40 Go (certains moins, d’autres plus, beaucoup plus). Et si vous ajoutez à cela les mises à jour, les DLC et j’en passe, votre console devient vite remplie. Dans ces circonstances, il ne vous reste donc plus qu’à effacer vos jeux pour en installer d’autres, puis les ré-installer au besoin. Mais c’est une pratique peu appréciée, il faut le dire, surtout quand on a l’habitude de passer d’un jeu à l’autre sans forcément avoir terminé le précédent. Mais, heureusement, la PlayStation 5 dispose d’une fonctionnalité intéressante permettant de résoudre tous ces problèmes. Mais laquelle ?

En fait, la dernière console nippone permet d’installer un SSD interne pour augmenter la capacité de stockage pour les jeux. Plutôt pratique lorsqu’on sait qu’un externe ne donne pas de résultats probants quant à la gestion des jeux installés. Autre élément important à retenir, c’est que la mise à niveau du stockage interne est 100% indépendante des 825 Go existants, ce qui signifie que tout nouvel ajout viendra s’adosser au stockage de base, sans remplacer celui-ci. Ca peut paraître logique, mais ce n’était pas le cas pour la PlayStation 4.

Aujourd’hui, nous allons justement parler de l’un de ces stockages internes. Bien sûr, pas question de parler de Samsung, ou encore de Corsair. Non, nous allons partir sur un SSD interne officiellement approuvé par Sony : le WD_Black SN850 NVME SSD PS5 Game Drive + Heat Sink, que nous appellerons simplement WD_Black SN850 dans le reste de l’article pour le bien être de nos doigts et de notre clavier. Western Digital a déjà régulièrement prouvé son savoir-faire dans les solutions de stockage : nous avons reçu celui-ci dernièrement et nous allons vous donner notre avis, tant d’un point de vue de l’installation que de son fonctionnement.

Facile d’installation

Le WD_Black SN850 est disponible en plusieurs versions, dont la capacité est différente. La première est de 1 To, celle que nous avons reçue pour écrire cet article, ainsi que la 2 To. La première chose qui saute aux yeux quand on a la boîte entre les mains, c’est que Western Digital met en avant le sceau Sony afin de bien faire comprendre qu’ils sont homologués par le constructeur, et la boîte arbore les couleurs blanches et bleues de la console. A l’intérieur, c’est très simple, avec le SSD protégé par un étui en mousse et une brochure présentant le produit en complément. Pour les amoureux de Western Digital, l’entreprise a également glissé un petit mot de bienvenue aux utilisateurs, tout en donnant quelques informations supplémentaires sur le produit. On apprend, notamment, que le SSD contient un dissipateur thermique intégré au style plaisant, qui n’est pas sans rappeler une petite inspiration industrielle. Il est également possible de personnaliser l’éclairage RVB du WD Black SN850, avec un bleu rappelant une nouvelle fois les couleurs de la firme nippone.

La présence du dissipateur thermique rend l’installation encore plus simple et donne un petit côté deux en un à ce dernier puisque l’installation et l’achat sont uniques. Sa pose est également assez intuitive une fois le panneau inférieur de la console retiré. D’ailleurs, il ne faut pas non plus beaucoup de matériel pour l’installer, un simple tournevis cruciforme suffit.

La première étape est de retirer le couvercle métallique de l’encart d’extension SSD de la console, puis déplacer l’entretoise métallique vers l’indicateur 80. Ne vous en faites pas, tout est indiqué dans la fente d’extension elle-même. Une fois cela fait, vous n’avez qu’à insérer le SSD dans la console et appuyer légèrement jusqu’à entendre un clic. Ensuite, il suffira d’aligner l’extrémité du WD_Black SN850 avec la marque 80 pour, enfin, le fixer avec la vis que vous avez précédemment retirée. Rien de plus simple, pas vrai ?

Les étapes cruciales derrière vous, vous n’avez plus qu’à remettre le couvercle de la fente SSD en place et positionner l’armature plastique de votre console correctement. Une fois la console allumée, elle détectera automatiquement votre nouveau SSD et vous invitera alors à le formater. Acceptez et l’installation pourra alors commencer. Voilà, vous avez votre WD_Black SN850 prêt à l’emploi !

Et côté performances ?

Vous le savez peut-être, le disque interne de la PlayStation 5 peut atteindre 5 500 Mo/s. Le WD_Black SN850, quant à lui, est plus rapide et peut atteindre une vitesse de lecture de 7 000 Mo/s. Quant à sa vitesse d’écriture, elle peut aller jusqu’à 5 300 Mo/s. Grâce à ces chiffres, on comprend que les performances du WD_Black SN850 sont rapides. Et, bien qu’il ne s’agisse pas de la vitesse de lecture la plus rapide disponible sur le marché, cela n’empêche qu’elle reste plus que suffisante pour la PS5. Cela se traduit notamment par des temps de chargement plus rapides, parfois de plusieurs secondes, même avec des jeux dont la vitesse de chargement est déjà très rapide sur le disque interne de la console. Tout cela est donc très appréciable, notamment lorsque l’on a l’habitude de jouer à des jeux à temps de chargement plus long. Sur toute la durée de vie d’un jeu, on peut gagner un temps considérable.

Temps de chargement d’un jeu lancé à partir du menu principal de la PS5. On constate de légères meilleures performances avec le SN850.

Autre point important à souligner, le WD_Black SN850 dispose en réalité d’un peu plus d’1 To. En effet, afin de rendre l’ensemble du disque utilisable par les joueurs, le constructeur a ajouté un peu de place pour y mettre les éléments préinstallés et les logiciels nécessaires au bon fonctionnement du disque. Pas de mensonge donc quant à la capacité du SSD. Il est également très fiable puisque le SSD est très résistant et s’aligne dans la continuité de la qualité des produits présents dans la gamme WD_Black. Mais ne rêvez pas trop, car si l’ensemble peut paraître idyllique, il n’en est rien. Le WD_Black SN850 vient également avec quelques inconvénients.

Tout d’abord, on notera que le WD_Black SN850 sous licence propose une capacité de stockage ne pouvant aller que jusqu’à 2 To, tandis que les autres produits de la gamme, eux non-licenciés PlayStation, peuvent aller jusqu’à 4 To de capacité de stockage. Bien entendu, 2 To sont déjà bien suffisants pour pouvoir profiter de nombreux jeux sur votre console de salon favorite, mais cela reste dommage d’offrir un éventail de possibilités amoindri quand on sait que la gamme peut aller bien plus haut.

L’autre inconvénient reste le prix. Le WD_Black SN850 propose des prix différents pour ses deux options. La version 1 To est vendue au prix de 149,99€, tandis que la version 2 To est vendue à 219,99€. Bien entendu, les prix sont très variables en fonction de l’endroit où vous décidez d’acheter le produit. Nous avons trouvé certains revendeurs où le 2 To est vendu à 199€, tandis que sur d’autres, le produit n’est pas disponible en dessous de 269€. Des prix difficiles à expliquer lorsque l’on compare avec d’autres produits de la gamme SN850 qui, pour la même capacité de stockage et un dissipateur thermique intégré, peuvent être vendus jusqu’à 50€ moins cher. Sans doute la licence officielle entraîne-t-elle un coût supplémentaire pour Western Digital.

En outre, le produit propose un prix plutôt compétitif face à certains concurrents. A vous de choisir votre allégeance, donc.