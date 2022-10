Catan : Le jeu de plateau sortira sur PlayStation et Xbox en 2023

Paru dans les années 90, Catan est probablement l’un des jeux de société les plus iconiques. Mêlant gestion et stratégie, le jeu vous demande d’explorer l’île de Catane à la recherche de ressources pour ensuite bâtir des villes et des routes, l’objectif final étant d’agrandir le plus possible son territoire. Depuis, il a eu droit à plusieurs adaptations, notamment en réalité virtuelle sur PC ou via une mouture smartphone et Switch mais c’est maintenant nos consoles de salon qui vont en profiter.

Colonisez, commercez et construisez sur consoles

Estampillée Catan : Console Edition, cette nouvelle version adaptera le célèbre jeu de plateau sur PlayStation et Xbox. Fait étonnant, ce n’est pas Twin Sails Interactive (anciennement Asmodee) qui édite ce portage, mais le studio Nomad Games qui est en charge du portage, épaulé par Dovetail Games à l’édition (bien qu’Asmodee reste maître des droits). L’équipe proposera ainsi une adaptation pensée pour les consoles de salon, avec une optimisation 4K/60 Fps sur nouvelle génération, un niveau de détails réhaussé et d’autres améliorations visuelles.

Bien sûr, on attend de voir comment sera configuré le titre pour être joué à la manette, véritable défi pour un portage de ce type. On y retrouvera un mode solo pour jouer contre une IA, du jeu en local pour jouer avec vos proches ainsi que du multijoueur pour retrouver des amis et amies en ligne ou affronter des inconnus jusqu’à 4 joueurs. Les parties classées seront aussi intégrées, tout comme quelques cosmétiques pour récompenser les joueurs.

Pour l’instant, aucune date de sortie, mais une courte bande-annonce. On sait tout de même que Catan : Console Edition est attendu sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series pour courant 2023.