Castlevania Nocturne sera de retour avec une saison 2 sur Netflix dès le début 2025, premier teaser

Richter reprend du service, mais pas tout seul

Mais avant de visionner le premier teaser de cette saison 2, il convient de vous mettre en garde. Ces quelques secondes de vidéo spoilent quelque peu un élément de la saison 1. Naturellement, celles et ceux qui s’intéressent à cette annonce ont probablement déjà regardé la première partie des aventures de Richter Belmont, mais il est tout de même important de le préciser, au cas où.

Ces images en montrent peu, si ce n’est un duo que l’on hâte de voir en action. Ce n’est finalement qu’une mise en bouche pour cette Netflix Geeked Week, un événement qui met à l’honneur les productions à venir chez le géant de la SVOD.

On a au moins une date à se mettre sous le croc : Castlevania Nocturne fera son retour en janvier 2025 sur Netflix. On aurait voulu déguster tout cela en octobre pour Halloween, mais il faudra se montrer un peu plus patient.