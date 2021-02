Capcom met à jour les chiffres de ventes de ses jeux, Monster Hunter World toujours au sommet

Capcom se porte bien depuis quelques années, avec des licences qui fonctionnent plus que jamais et qui permettent à l’éditeur de passer une belle année 2020, avec des résultats plus conséquents que ce qui était prévu initialement. Histoire de montrer sa bonne santé, Capcom publie à nouveau sa liste des jeux ayant dépassé le million de ventes, l’occasion de faire le point sur les chiffres de quelques titres.

Monster Hunter Rise s’apprête à bouleverser le classement

Bien entendu, Monster Hunter World siège tout en haut de ce classement, et avec ses 16,8 millions de ventes, il n’est pas prêt d’être délogé. C’est 400 000 exemplaires vendus de plus par rapport à la publication de la dernière liste, il y a de cela 4 mois, ce qui prouve que le titre continue encore de se vendre sur la durée. Même constat pour son extension Iceborne, qui affiche 600 000 ventes en plus, pour un total de 7,2 millions d’unités écoulées.

Resident Evil truste le reste du top 5, avec Resident Evil VII qui est pour l’instant en tête avec 8,5 millions, face au remake de l’épisode 2 et ses 7,8 millions. Devil May Cry V passe la barre des 4 millions, sans doute aidé par sa sortie sur PS5 et Xbox Series, tandis que Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy passe tout juste le million pour intégrer ce classement.