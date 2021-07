Bravely Default Brilliant Lights est annoncé sur mobiles avec un premier trailer

On a l’impression que le premier épisode est sorti il y a peu de temps, mais mine de rien, la série Bravely Default célèbre déjà ses 10 ans d’existence. Et histoire de fêter dignement cet anniversaire, Square Enix a annoncé la production d’un jeu mobile, Bravely Default Brilliant Lights.

Alors, gacha ou pas ?

Etant donné que Bravely Default 2 est sorti cet année, il ne fallait évidemment pas s’attendre à ce qu’un nouvel opus majeur soit annoncé tout de suite. Bravely Default Brilliant Lights viendra donc nous occuper sur mobiles, et bonne nouvelle, la sortie devrait ne pas être trop éloignée de nous puisque le jeu va bientôt être accessible dans une bêta fermée, exclusivement destinée au Japon pour le moment.

On se contentera de cette première vidéo en attendant, qui nous montre que le jeu prévu sur iOS et Android reprendra les codes de la série avec des combats au tour par tour, ainsi que le système de Brave et de Default. En dehors de cela, jeu mobile oblige, on serait tenté de croire que du gacha se cache là-dessous, mais aucune confirmation pour le moment.