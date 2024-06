Borderlands tryhard sa promo

Si pour une raison ou une autre les nombreuses péripéties de production et la première bande-annonce ne vous avait pas encore refroidi à l’idée de voir le film Borderlands, peut-être que c’est ce nouvel extrait qui va y parvenir. Il faut dire qu’il s’agit d’une version longue de la scène qui faisait déjà lever les yeux au ciel dans le trailer avec Claptrap qui se met à avoir la diarrhée alors que notre groupe de héros est en train de s’infiltrer.

Comme on s’en doutait, cela tourne mal et Lilith, Roland, Krieg, Tiny Tina et Patricia Tannis se retrouvent donc à devoir échapper à une ordre de bandits dans une séquence d’action qui tente aussi la carte de l’humour sans grande réussite (et c’est pourtant un fan des jeux qui écrit cet article). Tout notre amour pour Cate Blanchett, Jack Black et les autres aura bien du mal à nous donner envie.

Si votre passion, ce sont les tournées promotionnelles, on en profite pour partager tout le segment consacré au film lors de l’IGN Fan Fest 2024 avec une interview du réalisateur Eli Roth en compagnie d’Ariana Greenblatt qui incarne Tiny Tina et Florian Munteanu qui est quant à lui l’interprète de Krieg. Et les deux acteurs ont aussi fait une petite session sur Borderlands 2.

Pour rappel, le film Borderlands sera diffusé dans les salles françaises à partir du 7 août.