Où acheter Star Wars Squadrons au meilleur prix ?

Histoire d’attendre tranquillement la saison deux de The Mandalorian, les fans de Star Wars pourront replonger dans cet univers dès demains avec Star Wars Squadrons, qui nous placera dans la peau d’un pilote pour des affrontements en 5 vs 5. Voici où trouver le jeu au meilleur prix.

Où trouver Star Wars Squadrons à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan pour savoir où trouver Star Wars Squadrons au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour le moment, c’est Leclerc qui affiche le tarif le plus bas, avec un prix proposé à un peu plus de 30€. Vient suite Amazon, qui affiche le jeu à 32,99€. Il faut noter que le jeu est vendu à un tarif moins élevé (40€ en prix de vente conseillé) que la plupart des autres jeux traditionnels en provenance de gros studios.

Star Wars Squadrons sera disponible dès le 2 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.