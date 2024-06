Un SSD Western Digital 2 To idéal pour la PS5 a droit à une grosse réduction pour les soldes

Les soldes d’été ont démarré cette semaine et sont donc le moment parfait pour faire plein de bons plans sans pour autant vous ruiner et faire une croix sur vos vacances. Il y a des tas de bonnes affaires à aller dénicher du côté des jeux vidéo et des produits high-tech, comme on vous le résume dans notre article complet des soldes d’été 2024, mais quelques réductions à ne pas manquer vont également apparaitre au fil des semaines. Comme celle pour le SSD Western Digital Black SN770 2 To, qui est à ne pas manquer.