Le Samsung Galaxy S21 FE 5G a droit à une grosse promotion avec une montre connectée

Le Prime Day d’Amazon bat son plein actuellement, et il est possible de faire tout un tas de bonnes affaires sur le site marchand si vous être membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, ou que vous souhaitez trouver votre bonheur ailleurs, les autres sites multiplient les offres pour ne pas se faire oublier pendant ces deux jours spéciaux. On retrouve ainsi Cdiscount qui lâche l’une des meilleures offres depuis le début de ces soldes d’été, avec une grosse promotion sur un bundle contenant le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Où acheter le Samsung Galaxy S21 FE 5G au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy S21 FE vous intéresse ? Alors Cdiscount a sorti le grand jeu avec une très jolie réduction sur ce modèle, qui s’accompagne d’un beau cadeau.

En effet, Cdiscount propose aujourd’hui le Samsung Galaxy S21 FE 128Go 5 Go à seulement 539 €, ce qui est déjà une bonne offre, mais il est ici vendu avec la montre connecté Samsung Galaxy Watch4 44mm, qui est loin d’être donnée puisqu’elle est habituellement vendue au dessus de la barre des 200 €.

Autrement dit, ce bundle est proposé à un prix tout bonnement imbattable, et même si la montre ne vous intéresse pas, rien ne vous empêche de la revendre pour maximiser les bénéfices sur ce Samsung Galaxy S21 FE 5G.