French Days : Les meilleures offres gamings et high-tech de la semaine

Cette semaine sera décidément sous le signe de la francophonie. Alors que l’on vous prépare notre rendez-vous exceptionnel avec l’AG French Direct pour ce vendredi 6 mai à 18 heures, afin de vous présenter plus de 40 jeux français et francophones, les French Days 2022 donnent aussi leur coup d’envoi avec tout un tas de promotions dans le domaine de l’high-tech et du gaming. Nous vous regroupons ici les meilleures offres des French Days 2022 afin que vous puissiez mettre la main sur les deals les plus intéressants de cette période.

Les meilleurs offres des French Days

Nous regrouperons ici les offres les plus intéressantes, selon nous, de ces French Days. Vous les trouverez divisés en plusieurs catégories, et ces offres concernent tous les boutiques en ligne principales, d’Amazon à Cdiscount en passant par Boulanger. Cet article sera mis à jour lorsque d’autres offres seront publiées.

Consoles et manettes

TV 4K

Smartphones

PC Portables

Casques

Claviers, Souris & Chaises

DVD & Blu-Ray

Quand se déroulent les French Days 2022 ?

Cette année, les French Days ont lieu du mercredi 4 mai au lundi 9 mai à minuit, même si l’horaire peut varier en fonction des différents revendeurs.

Cette période permet alors de découvrir des offres intéressantes, notamment sur l’high-tech, et équivaut à un petit Black Friday français qui permet alors de trouver de bonnes affaires avant l’été et les soldes.

Vous avez donc cinq jours pour faire vos emplettes, dans la limite des stocks disponibles bien évidemment.