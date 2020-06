Gamer : comment bien choisir son PC portable ?

Les ordinateurs portables dédiés au gaming offrent à la fois de très bonnes performances et la possibilité pour les gamers de jouer où ils le souhaitent, pour peu qu’ils disposent d’une bonne connexion internet. Les références sont cependant très nombreuses et choisir le set-up faisant correspondre au mieux votre budget avec vos besoins peut être complexe. Voici quelques informations pour vous y retrouver.

Quels composants privilégier pour un portable gaming ?

Les portables adaptés aux jeux actuels se différencient par la vitesse de leur processeur et de leur mémoire, ainsi que par la qualité de leur carte graphique. Afin de bien choisir son PC portable de gamer, c’est donc sur ces critères que vous devrez porter toute votre attention. Mais, si un bon processeur et un disque SSD auront leur importance, il faudra prioriser une carte graphique de qualité qui déterminera le FPS et la définition que vous pourrez viser. Enfin, vous serez amené à faire des arbitrages sur la taille et les autres caractéristiques de l’écran afin de compléter votre set-up.

PC portable gamer entre 600 et 1000 €

À moins de 1000 €, vous pourrez disposer de PC portables performants qui pourront largement convenir pour une utilisation récréative avec des machines équipées de processeurs à quatre cœurs, de disques SSD qui auront une capacité de stockage généralement située entre 128 et 256 Go, ainsi que de 8 GO de mémoire vive. Côté écran on aura des 15 pouces full HD en 1920 par 1080 associés à des cartes graphiques qui iront de la GTX 1050 à la 1660 Ti. Pensez bien à vérifier l’espace que prendront vos jeux préférés. Ces derniers risquent en effet de vite saturer votre espace disponible, réduisant ainsi les performances de votre ordinateur.

PC portable gamer entre 1000 et 1500 €

En passant la barre des 1000 € vous pourrez commencer à toucher du bout de la souris les performances des bons joueurs de la scène compétitive pour la plupart des jeux comme League of Legends, Call of Duty ou encore Counter Strike. Ces derniers imposent une vitesse irréprochable et les quelques millisecondes gagnées pourront être déterminantes. Les processeurs pourront passer en 6 cœurs avec des SSD plus imposants de 512 Go, une plus grande mémoire vive et surtout des cartes graphiques comme les Radeon RX 5500. A ces prix vous pourrez acheter des modèles performants en 17 pouces pour plus de confort de jeu, et même certains écrans tournant en 144 Hz.

PC portables gamer entre 1500 et 2500 €

Cette gamme de prix est la garantie de ne pas avoir à baisser la qualité de vos jeu au niveau des réglages et de profiter d’expériences immersives complètes comme dans The Last of Us Part II. Même si l’on n’est pas encore dans le très haut de gamme, on a tout de même accès à des machines avec de très fortes capacités de calcul et un affichage Ultra HD à des fréquences hallucinantes de 300 Hz, des disques SSD de 1 TO et des cartes graphiques de 8 Go type RTX 2060 ou 2080. N’oubliez pas de vérifier la qualité de la carte réseau qui aura son mot à dire à ce niveau de performances.