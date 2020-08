Ben 10: Power Trip présente son gameplay en vidéo

Évoqué en début d’année et présenté en juin, le jeu vidéo Ben 10 refait parler de lui. Le studio PHL Collective, qui officie sur son développement, et Outright Games, qui s’occupe de l’édition du titre, viennent de lâcher une bande-annonce de gameplay, présentant les diverses mécaniques de ce Ben 10: Power Trip.

A Ben de briser la malédiction !

Dans Ben 10: Power Trip, on y suit Ben et sa famille qui partent en Europe et qui profitent de leurs vacances. Malheureusement le maléfique magicien Hex libère le pouvoir de quatre mystérieux cristaux et ce sera à Ben 10 de briser la malédiction. Il faudra combattre des ennemis, résoudre des énigmes, et explorer le monde pour rétablir l’ordre. Un jeu bon enfant et coloré avec diverses mécaniques selon le personnage joué, qui peut d’ailleurs se faire seul ou en coopération local.

La sortie du jeu vidéo Ben 10: Power Trip est prévu le 9 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.