BattleCore Arena : Nous avons joué au prochain Free-to-Play compétitif d’Ubisoft, disponible dès maintenant sur PC

Un ancien jeu indépendant qui voit désormais plus grand

Dans un journal de développeur au storytelling habilement maîtrisé, Ubisoft nous rappelle que BattleCore Arena est né de l’idée originale de Yannick, Arthur et Romain. Ce trio a concrétisé son projet en remportant le prix de l’Indie Game Factory en 2017 à Bordeaux, avant de lancer leur jeu sur Steam. Par la suite, l’éditeur français a repris le projet, permettant aux trois fondateurs de Cosmic Ray Studio de continuer le développement avec une équipe d’une vingtaine de personnes chez Ubisoft Bordeaux. Ils ont ainsi pu élever le niveau de leur jeu compétitif, qui mélange plateforme et tir, pour atteindre une audience plus large.

Ils révèlent aujourd’hui le fruit de leur travail acharné puisque BattleCore Arena est désormais disponible en accès anticipé sur PC. Dans ce jeu free-to-play compétitif, on y incarne une balle qui se déplace librement dans une arène, tirant des salves sur les adversaires dans des affrontements en 3 contre 3. Le défi réside principalement dans l’éjection des adversaires hors de l’arène, tout en maîtrisant la gravité et la physique particulière du jeu.

BattleCore Arena propose plusieurs modes de jeu avec des parties assez courtes durant entre 3 et 5 minutes :

le mode Bakcup : deux équipes de trois joueurs s’affrontent avec un nombre de vies limité, partagées entre les coéquipiers.

: deux équipes de trois joueurs s’affrontent avec un nombre de vies limité, partagées entre les coéquipiers. Le mode Free for All : où chacun joue uniquement pour lui avec des cubes d’énergie à ramasser pour augmenter sa puissance de feu.

: où chacun joue uniquement pour lui avec des cubes d’énergie à ramasser pour augmenter sa puissance de feu. Le mode Q-Ball : il s’agit d’un mode compétitif en équipe où les joueurs doivent attraper et passer la balle quantique aussi longtemps que possible.

Sans oublier un didacticiel expliquant rapidement les mécaniques de jeu et un mode Coop vs IA pour vous entraîner avec des bots dans des conditions d’un match réel. Pour les plus acharnés, il y aura bien entendu un mode classé avec des rangs allant du bronze au diamant. En ce qui concerne le modèle économique, nous sommes sur quelque chose de classique, toutefois il est toujours bon de préciser les choses dans ce domaine. Tous les éléments pouvant être achetés dans le jeu, que ce soit la boutique ou le Battle Pass, sont uniquement cosmétiques. En bref, aucun Pay to Win à signaler. Cela nous permet d’ailleurs de préciser que votre avatar rond comme un ballon pourra être personnalisé pour lui faire changer de look, mais aussi des bannières ou encore des explosions personnalisées.

BattleCore Arena : notre premier avis

Bien que le jeu existe depuis quelques années, il faut reconnaître que son concept demeure remarquablement original. Nous avons découvert BattleCore Arena lors d’une courte session de jeu et la surprise fut particulièrement agréable. Comme pour chaque nouveau free-to-play que nous testons, nous savons qu’une bonne idée seule ne garantit pas le succès dans ce secteur hautement compétitif.

BattleCore Arena a cependant de sérieuses chances de réussir grâce au soutien d’Ubisoft et à son approche qui est « simple à apprendre mais difficile à maîtriser ». Bien qu’était fondamentalement un jeu de tir, BattleCore Arena nous a fait penser aux débuts de Rocket League en raison de la brièveté des matchs qui s’enchaînent rapidement et de l’importance cruciale des déplacements. À l’instar du jeu de Psyonix, il offre un potentiel considérable pour réaliser, par exemple, des manœuvres complexes dans les airs.

Au premier abord, la prise en main est assez chaotique puisqu’il faut prendre en compte la visée de nos tirs ainsi que nos déplacements pour esquiver ou poursuivre un adversaire, mais surtout bien retomber sur la terre ferme. Bon nombre de K.O lors de nos matchs résultent d’une réception maladroite. Pour dynamiser les déplacements, votre boule dispose d’un double saut et de plusieurs dash qui se rechargent avec le temps. On prend ainsi plaisir à sautiller partout et tirer sur nos ennemis dans des joutes endiablées, toutefois on sent bien qu’il faut un minimum de pratique (sur la gestion des sauts et des dash) et une certaine connaissance du terrain pour réaliser des phases de jeu plus complexes. La physique et l’inertie de votre balle demande de surcroit une certaine maîtrise tant celles-ci peuvent surprendre.

À première vue, les cartes sont bien conçues et offrent un bon compromis entre des espaces ouverts pour les manœuvres aériennes et une certaine verticalité, permettant de se mettre à couvert ou d’échapper à des poursuivants insistants. Le rythme est rapide : une fois votre bouclier détruit, chaque tir vous propulse hors du terrain avec force, mais avec un peu de talent, il est souvent possible de s’en sortir. Les déplacements prennent encore plus d’importance dans la mesure où il est possible de ramasser des bonus sur la carte, notamment pour recharger votre bouclier.

Bien que nous soyons encore novices, le jeu en équipe semble assez limité dans les matchs 3 contre 3 que l’on a pu expérimenter. Tout le monde bouge dans tous les sens, ce qui rend difficile un jeu d’équipe très coordonné, à moins d’y mettre les moyens avec trois amis en vocal. Cette situation n’est pas nécessairement un inconvénient, car il s’agit typiquement du genre de jeu compétitif où l’on peut s’amuser seul, ignorer ses coéquipiers, et même exceller en solo. L’aspect coopératif peut cependant devenir efficace grâce aux équipements qui définissent votre style de jeu.

Ces équipements se divisent en trois catégories : Capacité, Arme et Module. La capacité, comme son nom l’indique, est votre technique de prédilection. L’une peut, par exemple, créer une onde de choc autour de vous, tandis qu’une autre permet de régénérer votre bouclier et ceux de vos alliés proches. Votre arme définit le type de munitions que vous utilisez, et le module offre des bonus passifs qui confèrent divers avantages. Vous devez débloquer ces équipements en jouant, avec deux options de base disponibles dès le départ.

On ne peut que vous conseiller d’essayer gratuitement BattleCore Arena qui nous a laissé une bonne impression grâce à son originalité et à un concept rapidement très prenant. Bien qu’il soit facile à prendre en main, et un peu chaotique, le potentiel compétitif est certain grâce aux déplacements et au level design bien pensé des cartes. On espère que l’accès anticipé lui donnera encore plus de retours pour peaufiner le projet.