Parce que c’est notre projet, l’amitié

Après un joli carton au cinéma, Barbie est prête pour revenir dans une nouvelle adaptation vidéoludique avec Barbie Projet Amitié. Le titre est développé par Outright Games, un studio spécialisé dans ce genre de jeux destinés aux enfants. Ils ont notamment produit Peppa Pig: Aventure autour du monde, Dragons: Legends of The Nine Realms ou encore la Pat’Patrouille: Grand Prix.

On va y suivre les aventures de Barbie « Malibu » Roberts et Barbie « Brooklyn » Roberts. Ce duo dynamique s’engage dans une mission pour sauver le centre communautaire Ambiance Malibu. Avec l’aide de leurs amis et de leur famille, elles vont transformer ce lieu délabré en un espace glamour et accueillant. Le jeu promet une tonne d’activités allant de la fabrication de crèmes glacées avec Ken à la personnalisation de scooters avec Nikki.

Barbie Projet Amitié reprendra le même univers que celui de la série télévisée « Barbie, une touche de magie ». La scénariste en chef de cette série, Ann Austen, a d’ailleurs participé à la conception. De plus, le casting vocal anglais de « Barbie, une touche de magie » reprend du service pour cette adaptation. L’aventure pourra se jouer en solo ou en coopération jusqu’à deux joueurs.

On vous laisse admirer le fabuleux pouvoir de l’amitié avec le trailer diffusé pour l’occasion.

Imaginez on annonce un jeu Oppenheimer après 😶 Barbie est de retour dans le jeu d'aventure Barbie Projet Amitié ! 🫶 Restaurez le centre d'activités de Malibu et jouez à des tas de jeux amusants dans l'univers de Barbie dès le 25 octobre ! 💖 👉 https://t.co/M89mpiNgMt pic.twitter.com/COzLrB9Z65 — Maximum Entertainment – France (@MaxEnt_FR) July 17, 2024

Barbie Projet Amitié sortira le 25 octobre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Switch. Il sera édité chez nous par Maximum Entertainment et disposera bien d’une version physique.