AVA and the Half-World annoncé, un superbe shooter 2D frénétique qui a été montré à l’AG French Direct 2024

Un monde courant au désastre

Le trailer d’annonce de AVA and the Half-World, diffusé par Bread Panda, nous plonge tout de suite dans l’action de ce shooter tout aussi charmant que dynamique. Des vagues d’ennemis que l’on enchaîne sur terre comme dans les airs, des environnements variés et, surtout, un accent visiblement appuyé sur la profondeur de champ et les transitions entre chaque groupe d’ennemis, les parties semblent rythmées.

Sachant que, outre son ADN shooter, AVA and the Half-World est lui aussi un roguelite. L’accent mis sur la frénésie n’est donc pas un hasard et sert l’envie (et le besoin) d’enchaîner les runs. Chaque expédition vise à être unique, avec des « salles » qui réserveront parfois des surprises aux joueuses et joueurs.

De plus, et histoire de faire face à des dangers et des boss de plus en plus redoutables, des reliques et autres bonus viendront améliorer AVA en cours de route. Bref, pas de doute, il s’agit bien d’un roguelite pur jus. Du côté de l’histoire du jeu, AVA doit se battre dans un monde sur le point de disparaître, en remontant une étendue d’eau mystérieuse nommée le Courant des Astres. Chaque tentative en dévoile donc de plus en plus sur les secrets que le monde d’AVA abrite.

Annoncé sur PC, aucune date n’est pour l’instant prévue pour AVA and the Half-World. Toutefois, si le titre vous a fait de l’œil et en attendant de nouvelles informations ou images, n’hésitez pas à wishlister le jeu en vous rendant sur sa page Steam.