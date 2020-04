Atomicrops sortira sur PC et consoles le 28 mai

Lancé en accès anticipé sur PC en septembre 2019, Atomicrops a profité de l’Inside Xbox diffusé mardi dernier pour dévoiler la sortie de sa version 1.0, prévue le 28 mai prochain, et son arrivée sur consoles à cette même date.

Le rejeton illégitime des licences Stardew Valley et Fallout

Développé par Bird Bath Games et édité par Raw Fury, ce jeu pourrait se définir comme étant un croisement loufoque entre les licences Stardew Valley et Fallout puisqu’il s’agit d’un « simulateur d’exploitation agricole bourré d’action dans lequel vous devez cultiver et défendre la dernière ferme d’une friche post-apocalyptique » en étant « armé d’une houe, d’un seau d’arrosage et d’une arme entièrement automatique. »

En plus d’affronter les mutants et les bandits, le titre vous propose de séduire et épouser des citadins et des citadines afin qu’ils/qu’elles puissent vous aider dans votre travail et combattre à vos côtés.

Atomicrops sortira officiellement le 28 mai prochain sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One et Switch.