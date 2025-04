ASUS serait sur le point de dévoiler une nouvelle console portable, peut-être liée à Xbox

Xbox Ally ?

Avec sa ROG Ally, ASUS est déjà bien installé dans le secteur des consoles portables et serait un partenaire de choix pour Xbox. Si jusqu’ici, tout se limitait à des informations non vérifiées de quelques journalistes, une nouvelle vidéo postée par le constructeur vient mettre la puce à l’oreille concernant une potentielle collaboration. Sur cette vidéo, on voit simplement ASUS teaser quelque chose autour d’une nouvelle version de sa console portable, avec l’apparition d’une manette ROG qui peut évoquer celle des Xbox.

Rien de très concret, jusqu’à ce que sur Twitter, le compte officiel Xbox réagisse à la vidéo avec un meme des plus parlants, laissant sous-entendre que les deux entreprises préparent quelque chose ensemble. Et, pour bien préciser la chose car la date à laquelle cet article peut laisser planer un doute, ce teaser a bien été dévoilé le 31 mars et non le 1er avril, donc pas de poisson d’avril en vue.

De là à imaginer que « Keenan » serait une ROG Ally avec un soupçon de Xbox, il n’y a qu’un pas. Rien n’est encore confirmé et on imagine que les deux constructeurs vont d’abord laisser passer la tempête Switch 2 de cette semaine avant de procéder à une véritable annonce, si jamais elles collaborent vraiment ensemble.