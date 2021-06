Astalon : Tears of the Earth est disponible aujourd’hui sur consoles et PC

Astalon : Tears of the Earth, le jeu d’action et d’exploration indépendant, a récemment annoncé sa date de sortie qui n’est autre que ce 3 juin 2021. Le moment est donc venu de faire le point.

Astalon : un jeu, 3 héros

Après des années de travail acharné, l’équipe indépendante à la tête du projet a récemment annoncé la date de sortie de leur bébé qui n’est autre qu’aujourd’hui. Le titre prend la forme d’un jeu d’action et d’exploration aux graphismes pixel art de l’ère 8-bits. Dans un monde sur le déclin, vous incarnez non pas un mais 3 personnages. Un guerrier, un mage et une archère forment ainsi votre petite troupe luttant contre le joug du destin tragique qui semble s’abattre sur la planète.

Bien que 3 personnages soient jouables, un seul l’est à la fois et les deux autres comparses patienteront aux différents feux de camps mis en place à des points stratégiques des niveaux. Vous vous en doutez, chacun de ces protagonistes possède ses propres spécificités et il sera nécessaire d’alterner régulièrement entre eux pour progresser.

Astalon : Tears of Earth est donc disponible dès à présent sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (via Steam) à un prix de 19.99€, le tout en dématérialisé uniquement. La bande-son est également disponible sur iTunes et Spotify.